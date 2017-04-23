У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9

Как отмечается, подземные толчки были зафиксированы в 23.36 субботы по местному времени.

В свою очередь эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к западу от города Вальпараисо. Кроме того, землетрясение ощущалось как в самом Вальпараисо, так и в городах вдоль побережья страны. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

При этом очаг подземных толчков залегали на глубине 9,8 километра.

Отметим, что информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Казахстана произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,5 баллов.