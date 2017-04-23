15:30 23.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом полиция обнаружила тайник с оружием и боеприпасами - ФОТО

В Васильковском районе Киевской области полиция нашла тайник с оружием и боеприпасами.

Под Киевом полиция обнаружила тайник с оружием и боеприпасами - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Facebook.

Тайник обнаружили в лесополосе в с. Калиновка, где ее оставил 35-летний местный житель. При этом нарушитель порядка сообщил, что боеприпасы он получил от бывшего участника антитеррористической операции.

Правоохранителям удалось конфисковать из тайника  два пистолета "Флобер", пневматический пистолет, магазин от автомата, устройство от винтовки, боевую гранату "Ф-1", газовую гранату "РГД" и четыре запала к ним, около 600 разнокалиберных боеприпасов для пистолетов, автоматов и пулеметов, вещество, внешне похожее на порох и 70 грамм пластида.

Кроме того, дома у подозреваемого сотрудники строгого порядка изъяли около 70 грамм конопли.

В настоящее время полиция устанавливает канал поступления оружия к подозреваемому. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от трех до скми лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спасатели, по состоянию на утро вторника, 18 апреля, полностью очистили территорию Балаклеи от взрывоопасных предметов.


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