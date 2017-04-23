14:25 23.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине иностранец сбил ребенка на пешеходном переходе

Во Львовской области гражданин Чехии совершил серьезное дорожно-транспортное происшествие. Так, видитель сбил на пешеходном переходе ребенка.

На Львовщине иностранец сбил ребенка на пешеходном переходе

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

На автодороге Киев-Чоп водитель легкового автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на пешехода, ,2008 года рождения, жительницу г. Броды.

На данный момент 10-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии в реанимацию. Однако при оказании медицинской помощи спустя несколько часов, пострадавшую перевели в травматологическое отделение Львовской коммунальной городской детской клинической больницы.

По словам медиков, состояние потерпевшей средней тяжести.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на 38 км мариупольской трассы столкнулись два отечественных автомобиля. Таким образом, двое пассажиров "Таврии" погибли от полученных травм. Остальные участники ДТП сейчас находятся в больнице.


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