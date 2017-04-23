Израиль обстрелял позиции близких к Асаду боевиков в Сирии

Об этом сообщает AFP.

Как отмечается, вооруженные силы Израиля обстреляли лагерь боевиков вблизи города Эль-Кунейтра. Таким образом, трое боевиков погибли из-за обстрелов позиций на Голанских высотах.

При этом откуда именно нанесены удары - с воздуха или земли - пока неизвестно.

Кроме того, в министерстве обороны Израиля отказались ответить на запрос журналистов AFP об этом событии.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", федеральная полиция Ирака ликвидировала одного из главарей "Исламского государства" Абу-Хаджара по прозвищу "русский" в Мосуле.