Израиль обстрелял позиции близких к Асаду боевиков в Сирии

Боевики Израиля обстреляли позиции отрядов близкой к президенту Сирии Башару Асаду "Национальной обороны". В результате перестрелки погибло несколько военных.
Об этом сообщает AFP.
Как отмечается, вооруженные силы Израиля обстреляли лагерь боевиков вблизи города Эль-Кунейтра. Таким образом, трое боевиков погибли из-за обстрелов позиций на Голанских высотах.
При этом откуда именно нанесены удары - с воздуха или земли - пока неизвестно.
Кроме того, в министерстве обороны Израиля отказались ответить на запрос журналистов AFP об этом событии.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", федеральная полиция Ирака ликвидировала одного из главарей "Исламского государства" Абу-Хаджара по прозвищу "русский" в Мосуле.