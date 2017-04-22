12:44 22.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100164658:mysnichenko

В Мукачево в магазин бросили гранату

22 апреля утром в н.п. Мукачево в магазин была брошена граната.

В Мукачево в магазин бросили гранату

Так, граната была похожа на Ф-1. Эти сведения распространила пресс-секретарь Управления ЧП региона. Согласно ее данным – в полицию недавно поступил вызов – звонил работник магазина.

Он поведал, что в магазин, где он трудится, попала граната. Граната попала в витрину и стекло оказалось разбито. Вскоре на место приехали взрывотехники и полицейские. Граната, согласно предварительным выводам – настоящая. По факту случившегося уже открыто производство – согласно статье 194.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Угледар на гранате подорвался мальчик. 12-летний ребенок в результате погиб.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив