В Мукачево в магазин бросили гранату

Так, граната была похожа на Ф-1. Эти сведения распространила пресс-секретарь Управления ЧП региона. Согласно ее данным – в полицию недавно поступил вызов – звонил работник магазина.

Он поведал, что в магазин, где он трудится, попала граната. Граната попала в витрину и стекло оказалось разбито. Вскоре на место приехали взрывотехники и полицейские. Граната, согласно предварительным выводам – настоящая. По факту случившегося уже открыто производство – согласно статье 194.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Угледар на гранате подорвался мальчик. 12-летний ребенок в результате погиб.