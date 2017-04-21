10:19 21.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Запорожья случилось страшное ДТП - ФОТО

В городе Запорожье на дамбе перевернулась маршрутка с пассажирами, двигающаяся в сторону Гагарина. В результате аварии пострадали восемь человек.

В центре Запорожья случилось страшное ДТП - ФОТО

Об инциденте сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Как отмечается, водитель маршрутного такси не справился с управлением на мокрой скользкой дорогое. Так, автобус занесло, и он перевернулся.

После дорожно-транспортного происшествия на одной стороне авто полностью не было стёкол. При этом кузов с этой же стороны был полностью исцарапан.

На момент аварии в марштрутке находились 15 человек, восемь из которых получили травмы. Таким образом, всех их с места происшествия госпитализировали. Однако уже в больнице медики выявили у пострадавших травмы разной степени. Тем не менее большинство пассажиров отказались от госпитализации после оказания медпомощи.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в столице на мосту Патона ранее случилась  авария при участии легковушки и КАМАЗа.


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