В центре Запорожья случилось страшное ДТП - ФОТО

Об инциденте сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Как отмечается, водитель маршрутного такси не справился с управлением на мокрой скользкой дорогое. Так, автобус занесло, и он перевернулся.

После дорожно-транспортного происшествия на одной стороне авто полностью не было стёкол. При этом кузов с этой же стороны был полностью исцарапан.

На момент аварии в марштрутке находились 15 человек, восемь из которых получили травмы. Таким образом, всех их с места происшествия госпитализировали. Однако уже в больнице медики выявили у пострадавших травмы разной степени. Тем не менее большинство пассажиров отказались от госпитализации после оказания медпомощи.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в столице на мосту Патона ранее случилась авария при участии легковушки и КАМАЗа.