07:29 21.04.2017 | Происшествия | Новости
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В центре Парижа произошла стрельба, убит один полицейский - ФОТО

В четверг вечером, 20 апреля, в центре Парижа произошла стрельба.

В центре Парижа произошла стрельба, убит один полицейский - ФОТО

В результате происшествия убит один полицейский. Еще двоих скорая помощь увезла в больницу. Полиция города убила нападавшего ответным огнем.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на Елисеевских полях. Злоумышленник стрелял именно по полицейским.

Полиция рассматривает несколько версий и одна их них террористическим актом. Вместе с тем, как сообщили одновременно три источника в полиции, возможно, речь шла о попытке вооруженного ограбления.

Нападавший приехал на Елисейские поля на машине, затем на красном сигнале светофора вышел. В руках у него был автомат Калашникова, внезапно он начал стрелять.

При этом правоохранители предполагают, что у него мог быть сообщник, который скрылся и сейчас находится в розыске.

Напомним, во Франции с 2015 года во Франции действует режим чрезвычайного положения. Страна потерпела волну исламистских нападений боевиков, во время которых за последние два года погибли более 230 человек.

Как сообщал УРА-Информ, 18 апреля во Франции были задержаны двое радикально настроенных мужчин. По предположению полиции они планировали быстрое и жестокое нападение, которое мужчины должны были осуществить до 23 апреля.


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