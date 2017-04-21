В Северной Осетии в аварии погибли двое несовершеннолетних украинцев

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое несовершеннолетних граждан Украины. Как сообщает "Интерфакс-Юг", ссылаясь на свои источники в экстренных службах Северной Осетии, авария произошла в Ардонском районе.

Тут иномарка, по неизвестным пока причинам, врезалась в грузовик. Полиция предполагает, что несовершеннолетний водитель "BMW" не справился с управлением.

В машине на момент аварии находилась его сестра и брат. Оба ребенка, 2010 и 2008 года рождения, погибли на месте пришествия. При этом сам водитель в тяжелом состоянии находится сейчас в больнице.

По предварительной информации все погибшие дети являлись гражданами Украины, гостившие в Северной Осетии у родственников.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской области в четверг, 20 апреля, пассажирский автобус съехал на обочину и перевернулся. В результате аварии пять человек получили травмы.