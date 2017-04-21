В результате обстрела боевиками Марьинки повреждено пять домов - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Донецкой области.

Таким образом, из-за обстрелов пострадали пять домов по улице Прокофьева. Большая часть местных жителей прятались в подвалах, благодаря чему пострадавших пока что не зафиксировано.

На данный момент правоохранительные органы обезвредили неразорвавшийся снаряд, который остался на месте обстрела. Также спецгруппа полиции продолжает работать и документировать последствия.

Отметим, что все факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за прошедшие сутки, среду, 19 апреля, противник 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.