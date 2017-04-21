10:38 21.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В результате обстрела боевиками Марьинки повреждено пять домов - ФОТО

В Марьинке дома мирных жителей были повреждены боевиками "ДНР" во время ночного обстрела. 

В результате обстрела боевиками Марьинки повреждено пять домов - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Донецкой области.

Таким образом, из-за обстрелов пострадали пять домов по улице Прокофьева. Большая часть местных жителей прятались в подвалах, благодаря чему пострадавших пока что не зафиксировано. 

На данный момент правоохранительные органы обезвредили неразорвавшийся снаряд, который остался на месте обстрела. Также спецгруппа полиции продолжает работать и документировать последствия.

Отметим, что все факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за прошедшие сутки, среду, 19 апреля, противник 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

 


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