В Николаевской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области сообщила СМИ о ДТП с участием рейсового автобуса.
В сообщении говорится, что сегодня утром на трассе „Ульяновка-Николаев“ между Южноукраинском и пгт Арбузинка столкнулись рейсовый автобус с пассажирами и грузовой микроавтобус. Дорога была усыпана снегом.
На место происшествия выехали полицейские и спасатели. Выяснилось, что в результате ДТП пострадала женщина. Она доставлена в больницу.
Спасатели убрали машины с проезжей части и с помощью шанцевого инструмента подготовили микроавтобус для транспортировки на эвакуаторе.
Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня на территории Северной Осетии в аварии погибли двое несовершеннолетних украинцев.