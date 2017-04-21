19:00 21.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Николаевской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области сообщила СМИ о ДТП с участием рейсового автобуса.

В Николаевской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком

В сообщении говорится, что сегодня утром на трассе „Ульяновка-Николаев“ между Южноукраинском и пгт Арбузинка столкнулись рейсовый автобус с пассажирами и грузовой микроавтобус. Дорога была усыпана снегом.

На место происшествия выехали полицейские и спасатели. Выяснилось, что в результате ДТП пострадала женщина. Она доставлена в больницу.

Спасатели убрали машины с проезжей части и с помощью шанцевого инструмента подготовили микроавтобус для транспортировки на эвакуаторе.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня на территории Северной Осетии в аварии погибли двое несовершеннолетних украинцев.


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