11:58 21.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В МИД подтвердили гибель украинцев во время аварии в Северной Осетии

Министерство иностранных дел Украины подтвердило смерть двоих соотечественников во время аварии в Северной Осетии. 

В МИД подтвердили гибель украинцев во время аварии в Северной Осетии

Об этом сообщила пресс-служба МИД в своем микроблоге в Twitter.

Как отмечаетися, дорожно-транспортное происшествие произошло в Ардонском районе Северной Осетии, в результате аварии погибли двое несовершеннолетних граждан Украины. При этом погибшие приходились друг другу братом и сестрой.

"ГУ МЧС РФ сообщает о гибели двух граждан Украины 20 апреля 2017 года вследствие ДТП на автодороге Ардон-Кадгарон", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Северной Осетии в четверг вечером, 20 апреля, иномарка столкнулась с грузовым автомобилем.


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