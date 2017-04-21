В Днепропетровской области резко ухудшатся погодные условия

Так, ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра 15-20 м/с.

При этом температура воздуха состовляет до -4 градусов.

В связи с этим синоптики советуют советует водителям отложить поездки на личном автотранспорте, особенно на дальние расстояния.

Участников дорожного движения просят быть максимально внимательными и осторожными. Неуклонно придерживайтесь Правил дорожного движения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в связи с ухудшением погодных условий в северных районах Одесской области пошел снег. Особенно пострадали Подольск и другие райцентры, расположенные на Подольской возвышенности - Кодыма, Окны, Балта.