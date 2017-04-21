В Днепре накрыли российский конвертцентр с 700-миллионным оборотом - ФОТО

В Днепре служащие СБУ своместно с прокуратурой пересекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как отмечается, конверт был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации. Так, злоумышленники открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей.
Также дельцы оформляли незаконное формирование налогового кредита и перевода средств в наличные.
Во время обысков у нарушителей порядка изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие действия дельцов.
В настоящее время полиция открыла уголовное производство по ч. 205 УК Украины, продолжается досудебное следствие.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Днепре Служба безопасности Украины совместно с полицией ликвидировала лабораторию по изготовлению наркотика метамфетамина.