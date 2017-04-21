В Днепре накрыли российский конвертцентр с 700-миллионным оборотом - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, конверт был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации. Так, злоумышленники открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей.

Также дельцы оформляли незаконное формирование налогового кредита и перевода средств в наличные.

Во время обысков у нарушителей порядка изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие действия дельцов.

В настоящее время полиция открыла уголовное производство по ч. 205 УК Украины, продолжается досудебное следствие.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Днепре Служба безопасности Украины совместно с полицией ликвидировала лабораторию по изготовлению наркотика метамфетамина.