09:56 21.04.2017 | Происшествия | Новости
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Полиция установила личность мужчины, напавшего на полицейских в Париже

Французская полиция установила личность мужчины, который застрелил одного полицейского и ранил двух сотрудников полиции в Париже в четверг вечером, 20 апреля.

Полиция установила личность мужчины, напавшего на полицейских в Париже

Как сообщает Associated Press, ссылаясь на свои источники в полиции, главным подозреваемым является 39-летний мужчина, который жил на восточной окраине Парижа. При этом ни в полиции, ни в прокуратуре не называют имени подозреваемого.

Вместе с тем прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что лицо нападающего известно, это было проверено. Но я вам его не назову, потому что следствие уже идет с обысками и, в том числе, с целью установить, были ли у него сообщники, - пояснил Моленс, добавив, что возбуждено дело об убийстве и попытке убийства представителей государственной власти в связи с террористическим замыслом и участием в преступной террористической организации с целью покушения на жизнь людей.

Расследование поручено антитеррористической секции Парижской полиции и Генеральной дирекции внутренней безопасности, - отметил прокурор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Парижа на Елисейских полях произошла перестрелка , в результате которой пострадали двое полицейских. Один из сотрудников полиции погиб.


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