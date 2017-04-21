Ответственность за стрельбу в Париже взяла на себя ИГИЛ

Террористическая организация "Исламское государство" в пятницу утром, 21 апреля, заявила, что берет на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа, которая произошла накануне вечером.
Как сообщает агентство AFP, об этом сказано на их страничке в Twitter. Вместе стем, по данным издания, офицеры полиции провели обыск в доме нападавшего, который находится в восточной части Парижа.
Напомним, стрельба в центре Париже произошла в четверг вечером. В результате происшествия был убит один полицейский, еще двое человек были ранены.
По состоянию на утро пятницу о состоянии пострадавших пока не сообщается.
Как сообщал УРА-Информ, в полиции сообщили, что инцидент в центре Парижа может быть террористическим актом.