15:40 21.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине мужчина зарубил пасынка

Злоумышленнику, который совершил жестокое убийство своего пасынка, грозит тюремное заключение.

На Харьковщине мужчина зарубил пасынка

Так, мужчине сейчас грозит 15 лет тюрьмы. Выяснилось, что мужчина на Харьковщине совершил убийство своего пасынка при помощи топора. Такие данные распространили 21-го апреля в пресс-службе ГУ Нацполиции региона в соцсетях.

Согласно данным - Как жительница Чугуевского района ранее рассказывала про ссору, которая недавно возникла между соседями. При выезде к месту полицейские там увидели 30-летнего человека с раной головы, а также с переломом челюсти. Вскоре его отвезли в медучреждение, однако он умер там в результате серьезных травм.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в 2017-ом году в столице был застрелен мужчина.


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