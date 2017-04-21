На Харьковщине мужчина зарубил пасынка

Так, мужчине сейчас грозит 15 лет тюрьмы. Выяснилось, что мужчина на Харьковщине совершил убийство своего пасынка при помощи топора. Такие данные распространили 21-го апреля в пресс-службе ГУ Нацполиции региона в соцсетях.

Согласно данным - Как жительница Чугуевского района ранее рассказывала про ссору, которая недавно возникла между соседями. При выезде к месту полицейские там увидели 30-летнего человека с раной головы, а также с переломом челюсти. Вскоре его отвезли в медучреждение, однако он умер там в результате серьезных травм.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в 2017-ом году в столице был застрелен мужчина.