Во львовском детсаду ребенка покусала собака

Такое сообщение распространила пресс-служба горсовета н.п. Львов. Согласно сведениям – в детсаду 136 возникла такая ситуация – на территории учреждения была собака сторожа, и вдруг она набросилась на пятилетнюю девочку. Это произошло вечером.

Сторож нарушил должностные обязанности, так как не позаботился про безопасность детей в учебном заведении. Сейчас по факту инцидента начато служебное расследование. Вскоре должны быть приняты соответствующие меры.

Как сообщал УРА-Информ, в апреле 2017-го года в Запорожской области собака сумела покусать пятерых граждан.