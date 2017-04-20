17:34 20.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во львовском детсаду ребенка покусала собака

19 апреля вечером на территории детсада города Львов, что на улице Каховская, собака покусала ребенка. 

Во львовском детсаду ребенка покусала собака

Такое сообщение распространила пресс-служба горсовета н.п. Львов. Согласно сведениям – в детсаду 136 возникла такая ситуация – на территории учреждения была собака сторожа, и вдруг она набросилась на пятилетнюю девочку. Это произошло вечером.

Сторож нарушил должностные обязанности, так как не позаботился про безопасность детей в учебном заведении. Сейчас по факту инцидента начато служебное расследование. Вскоре должны быть приняты соответствующие меры.

Как сообщал УРА-Информ, в апреле 2017-го года в Запорожской области собака сумела покусать пятерых граждан.


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