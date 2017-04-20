В Одесской области из-за непогоды перевернулся автобус, пострадали пять человек - ФОТО

В результате аварии пять человек получили травмы. Как сообщает полиция области, дорожно-транспортное происшествие произошло в Болградском районе. Автобус следовал по маршруту Болград – Каракурт.

Из-за непогоды водитель не справился с управление и, в итоге, машина слетела с дороги. Всех пострадавших, которые получили различные травмы, скорая помощь увезла в местную больницу. У одного человека диагностирован перелом ключицы, еще у одного – закрытая черепно-мозговая травма.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в связи с ухудшением погодных условий северные районы Одесской области засыпало снегом. Особенно пострадали Подольск и другие райцентры, расположенные на Подольской возвышенности - Кодыма, Окны, Балта.