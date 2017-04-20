21:32 20.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесской области из-за непогоды перевернулся автобус, пострадали пять человек - ФОТО

В Одесской области в четверг, 20 апреля, пассажирский автобус съехал на обочину и перевернулся.

В Одесской области из-за непогоды перевернулся автобус, пострадали пять человек - ФОТО

В результате аварии пять человек получили травмы. Как сообщает полиция области, дорожно-транспортное происшествие произошло в Болградском районе. Автобус следовал по маршруту Болград – Каракурт.

Из-за непогоды водитель не справился с управление и, в итоге, машина слетела с дороги. Всех пострадавших, которые получили различные травмы, скорая помощь увезла в местную больницу. У одного человека диагностирован перелом ключицы, еще у одного – закрытая черепно-мозговая травма.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в связи с ухудшением погодных условий северные районы Одесской области засыпало снегом. Особенно пострадали Подольск и другие райцентры, расположенные на Подольской возвышенности - Кодыма, Окны, Балта.


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