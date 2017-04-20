08:15 20.04.2017 | Происшествия | Новости
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В Колумбии сошел оползень, погибли почти 20 человек

В колумбийском городе Манисалес в ночь на четверг, 20 апреля, сошел оползень.

В Колумбии сошел оползень, погибли почти 20 человек

В результате трагедии погибли 19 человек. Еще шестеро считаются пропавшими без вести. Как сообщают местные СМИ, оползень накрыл 25 городских районов и разрушил 75 домов.

Спасателям пришлось эвакуировать 400 семей. Вместе с тем власти Манисалеса объявили ситуацию стихийного бедствия и тревогу "красного" уровня.

В город уже прибыл президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. На месте также руководить спасательной операцией. Его бригады оказывают помощи пострадавшим.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в северо-западной китайской провинции Шаньси во вторник, 19 апреля, сошел оползень. Он полностью разрушил семиэтажный дом.

В результате трагедии, по предварительным данным, около шести человек погибли.


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