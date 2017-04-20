В Колумбии сошел оползень, погибли почти 20 человек

В результате трагедии погибли 19 человек. Еще шестеро считаются пропавшими без вести. Как сообщают местные СМИ, оползень накрыл 25 городских районов и разрушил 75 домов.

Спасателям пришлось эвакуировать 400 семей. Вместе с тем власти Манисалеса объявили ситуацию стихийного бедствия и тревогу "красного" уровня.

В город уже прибыл президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. На месте также руководить спасательной операцией. Его бригады оказывают помощи пострадавшим.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в северо-западной китайской провинции Шаньси во вторник, 19 апреля, сошел оползень. Он полностью разрушил семиэтажный дом.

В результате трагедии, по предварительным данным, около шести человек погибли.