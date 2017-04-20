В Хмельницкой области нашли большой схрон с боеприпасами

Об этом сообщили в СК ГУНПУ в Хмельницкой области. На данный момент правоохранительные органы пытаютя установить, кто же так бережно хранил оружие в незаконном укрытии. А главное — зачем.

К слову, если нарушителей порядка найдут — им грозит до семь лет заключения.

"Обезвреживание выявленных боеприпасов будет проводиться группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спасатели, по состоянию на утро вторника, 18 апреля, полностью очистили территорию Балаклеи от взрывоопасных предметов.