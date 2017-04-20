В Днепре зафиксировали самую масштабную непогоду с 1902 года - ФОТО

Об этом сообщают в горсовете Днепра.

Как отмечается, в городе выпало до 30 см снега. При этом самой большой проблемой в Днепре являются поврежденные деревья – их в городе насчитали около 3 тысяч.

В настоящее время на улицах города работают 48 спецмашин. Кроме того, коммунальщики убирают поваленные деревья и восстанавливают оборванные линии электропередач.

По прогнозам руководства города, чтобы вывезти все поваленные деревья, понадобится не меньше двух недель. А тем временем, снегопад с резким снижением температуры в Днепре продолжается, и по прогнозу синоптиков, природный катаклизм продлится до конца недели.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Одесскую область засыпало снегом. Особенно от непогоды пострадали Подольск и другие райцентры, расположенные на Подольской возвышенности - Кодыма, Окны, Балта.