Спасатели возобновили поиски моряков с сухогруза "Герои Арсенала"

Погодные условия сегодня утром сложились благоприятные. На море незначительная высота волн, небольшой ветер, а температура воды составляет плюс 11 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального центра Министерства чрезвычайных ситуаций России, ссылаясь на слова своего начальника Елены Родионовой. По ее словам, в поисковых работах задействованы шесть судов, 19 оперативных групп от республики Крым и Краснодарского края, которые осуществляют мониторинг и обследование побережья.

Она также подчеркнула, что для проведения водолазных работ в готовности находятся спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда с опытом работы на больших глубинах. Всего на данные момент в поисковых работах принимают участие 218 человек и 37 единиц техники, - добавила Родионова, напомнив, что на текущий момент ищут восемь человек.

Напомним, вчера одного из 12 членов экипажа удалось спасти, еще трое погибли.

Как сообщал УРА-Информ, крушение сухогруза "Герои Арсенала" в Черном море произошло вчера, 19 апреля 2017 года, вблизи Керченского пролива. Судно с зерном следовало из Ростовской области в Турцию. На борту находился экипаж из 12 человек, среди которых девять украинцев, два гражданина России, один грузин.