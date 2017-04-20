Самолеты НАТО провели активную разведку возле РФ

Об этом свидетельствуют данные западных сайтов.

Как отмечается, на многочасовую разведку у побережья Калининградской области осуществлял авиалайнер RC-135W британских Королевских ВВС. При этом самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии.

В свою очередь второй - стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U с бортовым номером 64-14847 и позывным LIVE78, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании, осуществлял полет в районе морских границ Мурманской области.

Тем временем натовский авиалайнер дальнего радиолокационного обнаружения и наведения авиации AWACS вел наблюдение за Калининградской областью, находясь в воздушном пространстве Литвы и Польши.

Перед этим со стороны Балтийского моря к Калининградской области приблизился разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102002 и позывным SVF622. Так, самолет вылетел с авиабазы Малмен, которая расположена вблизи города Линчепинг.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", авиалайнеры НАТО, которые базируются в Эстонии на авиабазе Эмари, будут отрабатывать бреющие полеты над территорией страны.