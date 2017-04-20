11:38 20.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Одесскую область засыпало снегом - ФОТО

В связи с ухудшением погодных условий в северных районах Одесской области пошел снег. Особенно пострадали Подольск и другие райцентры, расположенные на Подольской возвышенности - Кодыма, Окны, Балта.

Одесскую область засыпало снегом - ФОТО

Об этом трубят местные СМИ города. 

На данный момент насыпало не менее 10 сантиметров снега. При этом температура сейчас составляет около нуля градусов, поэтому снег практически сразу тает. В свою очередь цветущие деревья гнутся под тяжестью снежного покрова.

Городской транспорт тем не менее и железная дорога функционируют в штатном режиме. Кроме того, создан штаб по оперативному реагированию на последствия стихии.

Также добавим, что в самой Одессе идет мокрый снег, однако он при плюсовой температуре тает и не ложится на грунт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", непогода в Украине обесточила 152 населенных пункта. В результате мокрого снега и шквалистых порывов ветра сработала автоматика защиты линий электропередач.

 


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