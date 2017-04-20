На Закарпатье пограничники пресекли попытку табачной контрабанды - ФОТО

Во время погранично-таможенного контроля подозреваемый водитель заметно нервничал. В связи с этим сотрудники строгого порядка попросили предоставить транспортное средство для осмотра. Однако неизвестный мужчина отказался выходить и открывать авто.

Так, пограничный наряд заблокировали автомобиль, а также вызвали представителей полиции и СБУ. В результате проверки выяснилось, что под видом дипломатической почты гражданин Монголии пытался переместить большую партию табачных изделий.

При этом злоумышленник признался, что работает в дипломатическом представительстве в Австрии.

Сейчас на нарушителя составлен протокол о совершенном ими административном правонарушении. Оценку их действиям даст суд.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники пограничной службы совместно с полицейскими разоблачили в Одесской области 20 ящиков сигарет.