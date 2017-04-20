На митинге в Венесуэле застрелили двух студентов - ФОТО

Об этом передает агенство Reuters.

Как отмечается, митинг противников президента страны Николаса Мадуро продолжается уже длительное время. Так, протесты начались после решения верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Таким образом, сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

В результате столкновений с силами правопорядка в ходе манифестаций погибли шесть человек.

По словам свидетелей, 18-летний студент Карлос Морено проходил мимо и совсем не планировал принимать участие в демонстрации. Тем не менее сторонники президента подошли к толпе оппозиции и открыли по ней огонь.

Отметим, что в ходе протеста были задержаны 470 манифестантов, из них 188 остаются под стражей, остальных освободили.