10:58 20.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Красный Крест отправил на Донбасс 18 грузовиков с гумпомощью

Грузовые автомобили Международный комитет Красного Креста направили в Донецкую область 18 грузовиков с гуманитарной помощью.

Красный Крест отправил на Донбасс 18 грузовиков с гумпомощью

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, через КПВВ "Новотроицкое" транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, товары медицинского назначения и строительные материалы.

При этом их общей вес составил 333 тонны.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Международный Комитет Красного Креста направил на неподконтрольные территории Донецкой области 12 тонн гуманитарного груза.


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