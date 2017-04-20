Красный Крест отправил на Донбасс 18 грузовиков с гумпомощью

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, через КПВВ "Новотроицкое" транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, товары медицинского назначения и строительные материалы.

При этом их общей вес составил 333 тонны.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Международный Комитет Красного Креста направил на неподконтрольные территории Донецкой области 12 тонн гуманитарного груза.