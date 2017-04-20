Два автомобиля на СТО сгорели две машины

Инцидент произошел в городе Северск Бахмутского района около шести часов вечера. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в области, к ним поступило сообщении о пожаре на улице Донецкой.

Тут в здании станции горела крыша пристроенного магазина. Спасателям понадобилось около часу чтобы загасить огонь, однако две машины, находившиеся в середине СТО, полностью сгорели.

К счастью, во время пожара никто из людей не пострадал. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается специалистами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера нефтебазе в поселке Вишневое Киевской областипроизошло возгорание, в результате которого один человек получил ранения.