07:45 19.04.2017 | Происшествия | Новости
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В США боевик на улице открыл стрельбы, три человека погибли - ФОТО

В центре американского города Фресно вооруженный боевик по прозвищу "Черный Иисус" открыл стрельбы прямо посреди улицы.

В США боевик на улице открыл стрельбы, три человека погибли - ФОТО

В результате трагедии три человека погибли на месте происшествия. Еще один был ранен. Как сообщает Reuters, полиции удалось задержать преступника, а прежде чем он был взят под стражу, боевик выкрикивал "Аллах Акбар".

В полиции города также рассказали, что имя 39-летнего подозреваемого - Али Кари Мухаммад. Он разыскивается в связи со стрельбой, которая произошла на прошлой неделе возле мотеля тут же в городе.

На этот раз он произвел не менее 16 раз, а позже стало известно, что стрелок просто ненавидел представителей белой расы, о чем накануне заявлял в социальной сети.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, В результате стрельбы на вечеринке в городе Вальехо в Калифорнии пострадали девять подростков.


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