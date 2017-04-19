В Николаевской области мать бросила младенца

В сообщении говорится, что ребенок был оставлен матерью вместе с вещами и медицинской картой.

В вещах девочки была обнаружена записка от матери, в которой говорилось, что женщина не в состоянии содержать ребенка. Также в записке была просьба для всех неравнодушных присмотреть за девочкой.

Полиция доставила ребенка в местную больницу. Сейчас жизни младенца ничего не угрожает.

В данный момент следствие устанавливает местонахождение матери брошенной девочки. Ей угрожает уголовная ответственность за оставление ребенка в опасности.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Харьковщине взорвался снаряд, погиб четырехлетний ребенок.