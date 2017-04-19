В Лондоне произошел взрыв, два человека получили травмы

В результате инцидента два человека получили травмы. Как сообщают местные СМИ, взрыв произошел после полудня на улице Стэплтон-Холл.

Спасатели сразу же эвакуировали всех отдыхающий. По информации пресс-секретаря лондонской пожарной бригады на данный момент 65 сотрудников пожарной службы и десять пожарных машин пытаются справиться с пожаром, который возник после взрыва.

Полиции известно о двух пострадавших. Один человек получил серьезные ожоги и сотрудник полиции получил травму руки, - пояснил он.

Сейчас подробности происшествия уточняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Синайском полуострове в Египте в среду утром, 19 апреля, рядом с монастырем Святой Екатерины неизвестные открыли стрельбу. В результате инцидента погиб один полицейский. Еще четыре человека получили ранения.