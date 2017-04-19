13:53 19.04.2017 | Происшествия | Новости
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В Индии автобус упал в реку, погибли 45 человек - ФОТО

В индийском штате Химчадал-Прадеш в среду утром, 19 апреля, автобус с пассажирами упал в реку.

В Индии автобус упал в реку, погибли 45 человек - ФОТО

В результате аварии 45 человек погибли на месте происшествия. Более 50 человек получили травмы. Как сообщает The Times of India, ссылаясь на слова полиции, число жертв может увеличиться.

В настоящее время больничном автобусе едут 56 пострадавших, среди них есть тяжелые, - пояснили правоохранители. Полицейские также рассказали, что авария произошла примерно в 12 километрах от границы Уттаракханда.

Почти все пассажиры в салоне машины были из Тюни и близлежащих районов Дехрадунского района. Сейчас на место трагедии отправили две команды спасателей, состоящие из примерно 20 человек, оснащенных всем необходимым оборудованием.

В случае необходимости будет отправлено больше команд, - заявили спасатели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, число погибших в результате падения автобуса в ущелье в Филиппинах увеличилось до 31. Также 46 человек получили различные травмы, четверо из них находятся в критическом состоянии


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