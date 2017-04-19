15:39 19.04.2017 | Общество | Новости
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В Греции 4 человека погибли в результате крушения вертолета

"Еkathimerini" сообщает, что в Греции разбился военный вертолет. Четыре человека погибли, один госпитализирован.

В Греции 4 человека погибли в результате крушения вертолета

В сообщении говорится, что вертолен был военным. На борту было 4 мужчины и одна женщина. Она получила травмы, однако ее жизни ничего не угрожает. Тела погибших военным опознаны.

Сообщается, что вертолет UH-1H выполнял запланированный полет. Однако сразу после вылета связь с ним была потеряна.

На данный момент руководство Генштаба сухопутных сил Греции ведет расследование причин аварии.

Ранее "УРА-Информ" сообщал, что в Индии в реку упал автобус. Погибли 45 человек.


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