В Греции 4 человека погибли в результате крушения вертолета

В сообщении говорится, что вертолен был военным. На борту было 4 мужчины и одна женщина. Она получила травмы, однако ее жизни ничего не угрожает. Тела погибших военным опознаны.

Сообщается, что вертолет UH-1H выполнял запланированный полет. Однако сразу после вылета связь с ним была потеряна.

На данный момент руководство Генштаба сухопутных сил Греции ведет расследование причин аварии.

Ранее "УРА-Информ" сообщал, что в Индии в реку упал автобус. Погибли 45 человек.