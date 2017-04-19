15:29 19.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100164450:nastia

В Днепре задержаны лица, которые пытались украсть кабель правительственной спецсвязи

Пресс-служба СБУ сообщила о задержании трех лиц, пытающихся украсть кабель правительственной спецсвязи.

В Днепре задержаны лица, которые пытались украсть кабель правительственной спецсвязи

В сообщении говорится, что три мужчины хотели присвоить более ста метров кабеля правительственной спецсвязи. Задержаны они были прямо во время совершения кражи. В операции принимали участие сотрудники полиции и Службы безопасности Украины.

На данный момент относительно злоумышленников открыто уголовное производство по статье 361 УК Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что был задержан украинец, который пытался нелегально переправить в РФ более 200 кг мяса.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив