В Днепре задержаны лица, которые пытались украсть кабель правительственной спецсвязи

В сообщении говорится, что три мужчины хотели присвоить более ста метров кабеля правительственной спецсвязи. Задержаны они были прямо во время совершения кражи. В операции принимали участие сотрудники полиции и Службы безопасности Украины.

На данный момент относительно злоумышленников открыто уголовное производство по статье 361 УК Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что был задержан украинец, который пытался нелегально переправить в РФ более 200 кг мяса.