Украинский МИД уточняет информацию о затонувших моряках

Как сообщает на своей страничке в Twitter пресс-служба департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины, в оперативном контакте с Краснодарским Управлением чрезвычайных ситуаций России, сейчас выясняются все обстоятельства.

При этом официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич отметил, что данные о гражданстве членов экипажа, причин и обстоятельств аварии, а также прописки судна и его флага уточняются.

Напомним, судно с украинскими моряками затонуло в Черном море.

Российские власти сообщили, что на борту затонувшего судна было 12 членов экипажа, девять из которых - украинцы.

Как сообщал УРА-Информ, сухогруз "Герои Арсенала", который потерпел крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива, по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области РФ в Турцию с грузом зерна.