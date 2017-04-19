10:45 19.04.2017 | Происшествия | Новости
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Украинский МИД уточняет информацию о затонувших моряках

Украинский консул в Ростове-на-Дону в настоящее время выясняет ситуацию, которая сложилась с аварией судна в Черном море.

Украинский МИД уточняет информацию о затонувших моряках

Как сообщает на своей страничке в Twitter пресс-служба департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины, в оперативном контакте с Краснодарским Управлением чрезвычайных ситуаций России, сейчас выясняются все обстоятельства.

При этом официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич отметил, что данные о гражданстве членов экипажа, причин и обстоятельств аварии, а также прописки судна и его флага уточняются.

Напомним, судно с украинскими моряками затонуло в Черном море.

Российские власти сообщили, что на борту затонувшего судна было 12 членов экипажа, девять из которых - украинцы.

Как сообщал УРА-Информ, сухогруз "Герои Арсенала", который потерпел крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива, по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области РФ в Турцию с грузом зерна.


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