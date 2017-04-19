22:56 19.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом на нефтебазе прогремел взрыв, есть пострадавший

В поселке Вишневое Киевской области в среду, 129 апреля, произошел взрыв на нефтебазе.

Под Киевом на нефтебазе прогремел взрыв, есть пострадавший

Взрыв произошел в момент заправки автоцистерны дизельным топливом. В результате инцидента пострадал заправщик, который находился сверху на цистерне.

Как сообщают журналисты, ссылаясь на слова очевидцев, мужчина получил ожоги рук. Скорая помощь увезла его в больницу.

При этом представителей СМИ на территорию нефтебазу не пропустили, а руководство от комментариев отказало. Полиция, в свою очередь, рассказал, что открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины "нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, летом 2015 года в Киевской области произошел пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафты". В результате катастрофы погибли шесть человек, в том числе пожарные, и еще не менее 15 пострадали. Расследование установило, что к пожару привела халатность персонала и руководства объекта.


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