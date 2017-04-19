09:41 19.04.2017 | Происшествия | Новости
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На борту затонувшего российского сухогруза находились украинцы - СМИ

Судно "Герои Арсенала", которое в ночь на среду, 19 апреля, затонуло в акватории Черного моря в районе Керченского пролива, плавало под флагом Панамы.

На борту затонувшего российского сухогруза находились украинцы - СМИ

Порт его приписки значится в украинском Херсоне. По предварительным данным, сухогруз следовал из Азова в Турцию с грузом зерна. Экипаж судна состоит из двух граждан Украины, одного гражданина Грузии и девяти россиян.

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные Министерства чрезвычайных ситуаций России, судно исчезло с радаров сегодня утром. В районе крушения был шторм в три балла. Перед этим судно успело подать сигнал SOS. По уточненным данным российского МСЧа, кораблекрушение произошло неподалеку от населенного пункта Тамань.

На данные момент в море продолжается шторм и высота волны достигает трех метров, а порывы ветра - до 20 метров в секунду, что осложнило работу спасательных судов. Источники российских агентств сообщают, что пятеро моряков нашли живыми, поиски семерых других продолжаются. Вместе с тем официальной информации о судьбе экипажа пока нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на среду 19 апреля, в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз Российской федерации " Герои Арсенала". Он пропал с радаров около четырех часов утра. По предварительным данным, на борту находились 12 человек.


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