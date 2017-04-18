Во Львове мужчина выпал из окна

По итогам полученных от падения травм молодой мужчина умер на месте. Эти сведения распространили в пресс-службе полиции Львовщины. Согласно данным – 17-го апреля примерно в 17-ть вечера на ул. Панча 36-летний гражданин другого государства вывалился из окна квартиры, в которой жил по договору аренды.

В город мужчина прибыл еще в прошлом году по вопросам бизнеса. Иностранец свалился с пятого этажа – как раз там и находится та жилплощадь, которую он взял в аренду. Сейчас тело человека отвезли для судмедэкспертизы.

Как сообщал УРА-Информ, в 2017-ом году в столице женщина выпала из окна, а перед этим выбросила из окна своего ребенка.