В Ровенском селе сгорела школа

В селе Слободка Острожского района огонь полностью уничтожил школу. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар начался около девяти часов утра.

По данным спасателей школа не подлежит восстановлению. Пожарным не удалось спасти деревянное помещение, где учится полсотни детей и действует детский сад. Однако учителя спасли мебель и школьную документацию.

Сейчас решается вопрос о переносе обучения в соседнее село Междуречье.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Полтавской области в воскресенье, 16 апреля, горел частный дом. В результате пожара погиб один человек. Как сообщает пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в селе Пидозирцы Зеньковского района около семи часов вечера.