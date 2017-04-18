В России рейсовый автобус врезался в грузовик, 37 человек пострадали

В республике Коми рейсовый автобус столкнулся с грузовиком "Урал". В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автобуса.

При этом травмы получили 37 пассажиров автобуса. Как сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на свои источники в пресс-службе Министерства здравоохранения региона, 18 человек скорая помощь увезла в больницу.

19 пассажиров получили медицинскую помощь на месте аварии и от госпитализации отказались. При этом трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них двое детей, - пояснили медики.

Вместе с тем в полиции заявили, что авария произошла в Удорском районе на автодороге Кослан - Усогорск около полудня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в понедельник, 17 апреля, столкнулись две маршрутки.

В результате аварии травму получила молодая девушка. Как сообщают очевидцы в социальной сети, авария произошла в Дарницком районе. Свидетели также рассказали, что дорожно-транспортное происшествия произошло на остановке.