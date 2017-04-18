В результате авиаударов в Сирии погибли 23 человека

В результате авиаударов погибли, по меньшей мере, 23 человека в двух частях восточной сирийской провинции Дейр-аль-Зор.
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, авиаудары были нанесены самолетами возглавляемой США военной коалиции.
При этом ранее коалиция заявила, что она пытается избежать смертей среди гражданского населения в ходе атак по боевикам террористической группировки "Исламское Государство".
В свою очередь самолеты, которые возможно принадлежат международной коалиции нанесли авиаудары в городе Аль-Букамаль в южной провинции недалеко от границы с Ираком. При этом они отняли жизнь у трех боевиков и 13 гражданских лиц, включая детей.
Также воздушные удары убили семь гражданских лиц в городе аль-Хусейния, расположенном к северу вдоль реки Евфрат.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в сирийской провинции Идлиб, где произошла газовая атака, число жертв выросло до 100 человек.