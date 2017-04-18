В результате авиаударов в Сирии погибли 23 человека

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, авиаудары были нанесены самолетами возглавляемой США военной коалиции.

При этом ранее коалиция заявила, что она пытается избежать смертей среди гражданского населения в ходе атак по боевикам террористической группировки "Исламское Государство".

В свою очередь самолеты, которые возможно принадлежат международной коалиции нанесли авиаудары в городе Аль-Букамаль в южной провинции недалеко от границы с Ираком. При этом они отняли жизнь у трех боевиков и 13 гражданских лиц, включая детей.

Также воздушные удары убили семь гражданских лиц в городе аль-Хусейния, расположенном к северу вдоль реки Евфрат.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в сирийской провинции Идлиб, где произошла газовая атака, число жертв выросло до 100 человек.