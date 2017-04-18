В полицейском вертолете, упавшем в Турции, погибли все

CNN Turk уточнил информацию по поводу исчезнувшего с радаров турецкого вертолета, на борту которого были госслужащие.
Сообщается, что после проведения поисково-спасательных работ и нахождения упавшего вертолета, появилась информация о погибших.
На борту находились 12 человек: 7 полицейских, 1 судья, 1 военный и 3 члена экипажа. Погибли все.
Кроме того, подтверждается информация о том, что причиной падения вертолета стали неблагоприятные погодные условия.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в Турции с радаров исчез вертолет с госслужащими на борту.