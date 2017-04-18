18:51 18.04.2017 | Общество | Новости
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В полицейском вертолете, упавшем в Турции, погибли все

CNN Turk уточнил информацию по поводу исчезнувшего с радаров турецкого вертолета, на борту которого были госслужащие.

В полицейском вертолете, упавшем в Турции, погибли все

Сообщается, что после проведения поисково-спасательных работ и нахождения упавшего вертолета, появилась информация о погибших.

На борту находились 12 человек: 7 полицейских, 1 судья, 1 военный и 3 члена экипажа. Погибли все.

Кроме того, подтверждается информация о том, что причиной падения вертолета стали неблагоприятные погодные условия.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Турции с радаров исчез вертолет с госслужащими на борту.


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