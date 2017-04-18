22:32 18.04.2017 | Происшествия | Новости
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В Мали произошел взрыв, пострадали три человека

В Мали во вторник, 18 апреля, прогремел взрыв.

В Мали произошел взрыв, пострадали три человека

В результате инцидента пострадали два миротворца Организации Объединенных Наций и один мирный житель. Как сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сегодня на брифинге, под автомобилем миротворцев сработало"самодельное взрывное устройство.

Возможно, это была. Инцидент произошел в провинции Кидаль, - пояснил Дюжаррик, добавив, что правительственные войска Мали подверглись атаке "неизвестных вооруженных формирований".

Сейчас вертолеты ООН оказывают помощь в эвакуации раненых, - заверил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Колумбии в результате взрыва в ночном клубе по меньшей мере 37 человек получили ранения. Неизвестные бросили гранату в ночном клубе в городе Буга, где находились около 50 человек, и скрылись в неизвестном направлении. Все раненые были доставлены в местные больницы.


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