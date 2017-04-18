В Йемене разбился вертолет, погибли 12 военных

В результате крушения погибли 12 человек. Как сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на заявление арабской коалиции, инцидент произошел в провинции Мариб к востоку от столицы Йемена Саны.

Причины крушения вертолет Black Hawk с саудовскими военными на борту сейчас выясняются. Вместе с тем представитель коалиции Ахмеда Ассири заявил, что пока еще рано комментировать причины катастрофы.

При этом он добавил, что происшедшее является одной из самых крупных инцидентов с участием сил арабской коалиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Турции разбился полицейский вертолет. В результате крушения погибли 12 человек. Вероятной причиной крушения вертолета считают неблагоприятные метеорологические условия.