В Ираке ликвидировали одного из главарей ИГИЛ

Об этом сообщает The Bagdadpost.

Как отмечается, уроженец Чечни был убит в результате авиаудара по южным пригородам Мосула. В свою очередь в данном районе укрывалась группа боевиков.

При этом террорист может быть выходцем из Российской федерации. Однако силовики пока что не называют ни настоящего имени, ни гражданства боевика.

Добавим, что террористическая организация "Исламское государство" была основана в 2006 году и сейчас контролирует часть территорий Сирии, Ирака и Ливии. Также боевики ИГИЛ ведут террористическую деятельность в других странах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 94 боевика ИГ погибли в результате американской бомбардировки.