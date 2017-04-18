В Донецке полностью сгорел кинотеатр "Донецк"

Давно пустующее здание выгорело практически полностью. При этом внутри здания было найдено тело мужчины.

Как сообщают местные СМИ, о других пострадавших пока ничего не известно. Вместе с тем очевидцы сообщают, что пожар начался внутри здания. Само помещение бывшего кинотеатра серьезно пострадало.

Крыша полностью сгорела и осыпалась, частично рухнули бетонные перекрытия. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Причины пожара также пока не известны, однако полиция предполагает, что это мог быть случайный поджог бездомными, которые ютились в здании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Северодонецке Луганской области сгорела трансформаторная подстанция. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.