11:18 18.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецке полностью сгорел кинотеатр "Донецк"

В Донецке в ночь на вторник, 18 апреля, сгорел кинотеатр "Донецк".

В Донецке полностью сгорел кинотеатр

Давно пустующее здание выгорело практически полностью. При этом внутри здания было найдено тело мужчины.

Как сообщают местные СМИ, о других пострадавших пока ничего не известно. Вместе с тем очевидцы сообщают, что пожар начался внутри здания. Само помещение бывшего кинотеатра серьезно пострадало.

Крыша полностью сгорела и осыпалась, частично рухнули бетонные перекрытия. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Причины пожара также пока не известны, однако полиция предполагает, что это мог быть случайный поджог бездомными, которые ютились в здании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Северодонецке Луганской области сгорела трансформаторная подстанция. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.


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