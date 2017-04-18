14:00 18.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100164369:mysnichenko

На Хмельнитчине мужчина поджег дом с женой и детьми

33-летний мужчина на Хмельнитчине организовал поджог сена, которое лежало на чердаке жилого дома.

На Хмельнитчине мужчина поджег дом с женой и детьми

Именно в этом доме проживали бывшая супруга этого человека, а также двое малолетних детей. Эти сведения сегодня передали для СМИ в полиции указанного региона. Согласно сведениям – ночью загорелся дом. В здании на тот момент находилось двое маленьких детей – семи лет и 11-ти месяцев.

33-летний мужчина таким вот способом решил отомстить своей 32-летней бывшей жене. Правоохранители также выяснили и то, что человек ранее уже не раз угрожал указанной женщине убийством. Возгорание в доме успели вовремя устранить.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в апреле был пожар в одном из местных интернет-кафе.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив