На Харьковщине взорвался снаряд, погиб четырехлетний ребенок - ФОТО

В результате инцидента погиб его четырехлетний сын. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, происшествие случилось в селе Яковенково около шести часов вечера.

Тут в частном доме 36-летний отец вместе с сыном пытались разобрать предмета, внешне похожего на снаряд. Во время демонтажа произошло возгорание топливного элемента газового генератора.

Огонь охватило автомобиль, в котором находился ребенок. В итоге мальчик получил термические ожоги различной степени тяжести и они оказались смертельными.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и Убийство по неосторожности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле села Тягун Ильинецкого района Винницкой области разорвался снаряд времен Второй мировой войны и прогремел взрыв. В результате инцидента погиб восьмилетний мальчик. Еще один ребенок, которому девять лет, получил ранения.