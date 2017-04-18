На Филиппинах автобус упал в пропасть, погибли 24 человека

В результате аварии 24 человека погибли на месте. Еще более 20 человек получили травмы.

Как сообщает Associated Press, дорожно-транспортное происшествие произошло около 11 часов утра. При этом начальник полиции города Карранглан, старший инспектор Роберт де Гузман пояснил, что на месте трагедии были найдены безжизненные тела, лежащие в зоне аварии.

21 человек получил ранения, пострадавшие были доставлены в больницы нескольких ближайших городов. По его словам, автобус Leomarick Trans ехал из провинции Исабела в город Кандон в Илокос-Сюр, когда произошел несчастный случай. Скорее всего водитель автобуса ускорялся и обгонял машины до аварии.

Сейчас полиция устанавливает причины аварии и выясняет личности потерпевших, поскольку власти пока не могут получить личные вещи жертв.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в России в понедельник, 17 апреля, произошла масштабная авария. В республике Коми рейсовый автобус столкнулся с грузовиком "Урал". В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автобуса.