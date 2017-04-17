В зоне АТО за сутки ранены два бойца

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал морских пехотинцев вблизи Павлополя.

В свою очередь по опорных пунктах рядом населенного пункта Зайцевое враг вел огонь из вооружения БМП и гранатометов. Кроме того, по защитникам Широкино и Лебединского велся огонь из стрелкового оружия. При этом по шахтам "Бутовка" открывался огонь из крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Мироновского - из автоматических гранатометов.

Вместе с тем по позициям рядом Катериновки, противник применил минометы калибра 120 мм и автоматические гранатометы.

Тем не менеее в ЛНР сообщили, что украинские силовики ни разу за минувшие сутки не нарушили режим прекращения огня. Однако в результате обстрелов ранения получили двое военнослужащих ДНР.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее секретарь СНБО нашей страны рассказал о психологическом переломе в конфликте на Донбассе.